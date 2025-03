Rubio hekelt China en prijst Suriname tijdens bliksembezoek

PARAMARIBO (ANP) - Lovende woorden voor Suriname van Marco Rubio tijdens een bliksembezoek donderdag. De regering van Chan Santokhi werkt planmatig en creëert langdurige welvaart, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij pleit voor samenwerking van Caribische landen met Amerikaanse bedrijven en zegt dat de VS alternatieven willen bieden voor "wat wij slecht werk vinden van de Chinezen die nooit op tijd klaar zijn, altijd hun begroting overschrijden, hun eigen arbeiders meenemen en de lokale bevolking niet inhuren".

Veel Surinaamse infrastructuur is de laatste decennia aangelegd door Chinese aannemers. Ook Amerikaanse investeerders zijn meer dan welkom zei Santokhi. "We zoeken investeerders, we nodigen hen uit." Hij wees op de gunstige ligging van zijn land. "Ze hoeven geen mogelijkheden te zoeken in het Verre Oosten of in Afrika. Hier zijn wij. We hebben olie en gas", aldus Santokhi die zei dat hij blij is met alle Amerikaanse bedrijven die al in Suriname actief zijn.

De VS willen Suriname steunen bij de bestrijding van drugsmisdaad. Rubio: "Als deze drugssmokkelaars naar de wereld kijken, willen we dat ze zeggen: ik wil niet door Suriname omdat hun politie en wetshandhaving zo sterk zijn, dat ze ons zullen pakken. Laten we ergens anders heen gaan of in een andere branche gaan werken."

Washington overweegt een kantoor van de drugsbestrijdingsdienst DEA te heropenen in Suriname, zei Santokhi. Zijn regering heeft een overeenkomst bij het parlement ingediend. Na goedkeuring kan Suriname bij de bestrijding van criminele organisaties technische en maritieme steun van de VS krijgen. Rubio bezocht ook Jamaica en Guyana.