Basketballers New York winnen weer in finale Eastern Conference

Sport
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 11:01
NEW YORK (ANP/RTR) - De basketballers van New York Knicks hebben een 2-0-voorsprong genomen in de finale van de Eastern Conference van de NBA. De ploeg uit New York won in het eigen Madison Square Garden met 109-93 van Cleveland Cavaliers.
De Knicks maakten het verschil in het derde kwart, met 18 opeenvolgende punten. Josh Hart was verantwoordelijk voor de helft van die score en eindigde in totaal met 26 punten. Donovan Mitchell van Cleveland maakte ook 26 punten. Sterspeler James Harden was goed voor 18 punten.
De derde wedstrijd is zaterdag in Cleveland. De winnaar van de best-of-seven-serie treft San Antonio Spurs of titelverdediger Oklahoma City Thunder in de finale van de NBA. De stand in die serie is 1-1.
