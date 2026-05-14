Rubio: VS hopen dat China Amerika uit de brand helpen bij Straat van Hormuz

door Redactie
donderdag, 14 mei 2026 om 3:37
bijgewerkt om donderdag, 14 mei 2026 om 3:38
De Verenigde Staten zetten voor het oplossen van de vastgelopen situatie rond de Straat van Hormuz in op de steun van China. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in gesprek met Fox News aan boord van de Air Force One, onderweg naar China.
"We hopen hen ervan te kunnen overtuigen een actievere rol te spelen om Iran ertoe te bewegen af te zien van wat het momenteel in de Perzische Golf doet en probeert te doen", zei Rubio.
De uitspraken van de minister staan in contrast met opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump. Op de vraag of Xi behulpzaam zou kunnen zijn in de Iran-oorlog, antwoordde de Amerikaanse president voor zijn vertrek naar China: "Ik denk dat we helemaal geen hulp nodig hebben bij Iran."
De minister begeleidt de Amerikaanse president Donald Trump, die inmiddels in Beijing is aangekomen en donderdag een ontmoeting heeft met de Chinese leider Xi Jinping.
