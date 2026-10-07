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Rubio: westerse beschaving staat op keerpunt

Samenleving
door anp
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ATHENE (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft Europa tijdens een toespraak in Athene opgeroepen om uit zijn "lange sluimerstand" te ontwaken en zichzelf te herpakken. Volgens hem staat de westerse beschaving op dit moment op een keerpunt tussen "nationale macht" en verval.
"Wij geloven dat Europa uit zijn lange sluimer kan ontwaken en het vuur kan laten herleven dat hier millennia geleden werd aangestoken", zei Rubio op een heuvel tegenover de Akropolis. "Overal op dit continent zijn we getuige van wat hopelijk het begin is van een generatiewisseling." Hij verwees onder meer naar de verhoogde defensie-uitgaven bij NAVO-landen.
Rubio greep de locatie van zijn toespraak aan om een verband te leggen met beschavingen uit de oudheid. Volgens hem begrepen de oude Grieken ook al "dat macht niet alleen betekent dat je over de middelen beschikt om jezelf te verdedigen, maar ook dat je geloofwaardig overkomt door te laten zien dat je bereid bent die middelen in te zetten".
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