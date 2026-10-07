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Burgemeester van Amsterdam ontbindt pro-Palestijns protest

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, heeft een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera ontbonden, meldt een ANP-verslaggever ter plaatse. De politie riep de ruim honderd demonstranten op het gebied te verlaten, anders zou er geweld worden gebruikt. De mobiele eenheid was aanwezig om hen weg te drijven, maar heeft niet ingegrepen.
Eerder woensdagavond verzamelden demonstranten zich op de Dam. Zij herdachten de tienduizenden dodelijke slachtoffers die in de oorlog in Gaza vielen na de Hamas-aanval op Israël op 7 oktober 2023. Aanvankelijk was het plan om van de Dam naar het Centraal Station te lopen. Daar zou de groep een sit-in houden. Dat voornemen werd omgegooid: de stoet trok in andere richting over het Rokin naar de Stopera.
Onderweg werd de sfeer grimmiger. Zo werden er rotjes afgestoken en liepen er mensen met een spandoek met daarop de tekst 'wij steunen Hamas'. Vlak nadat de demonstranten bij de Stopera waren aangekomen, verzocht de politie hen te vertrekken.
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