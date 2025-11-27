Eerste Russen en Belarussen hebben toestemming voor Winterspelen

LAUSANNE (ANP/RTR) - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft aan twee Russische kunstschaatsers en één kunstschaatsster uit Belarus toestemming gegeven om deel te nemen aan de Olympische Spelen van Milaan volgend jaar. Petr Gumennik en Adeliia Petrosian uit Rusland en Viktoriia Safonova uit Belarus zijn de eerste atleten uit die landen die onder neutrale vlag mogen meedoen, heeft een commissie van het IOC besloten.

Het IOC meldde in september dat Russen en Belarussen onder bepaalde voorwaarden als neutrale individuele sporters mogen deelnemen aan de Spelen, zoals atleten uit die landen dat mochten bij de Zomerspelen van Parijs in 2024. Schaatsunie ISU had eerder al laten weten dat onder strenge voorwaarden enkele schaatsers uit die landen de mogelijkheid kregen om zich te kwalificeren.

Atleten die zich kwalificeren, worden eerst nog onderzocht door de speciale commissie die kijkt of ze geen banden hebben met het Russische leger of de Russische inval in Oekraïne steunen.