Opkomst bij KLM-staking lager dan verwacht

SCHIPHOL (ANP) - Het aantal deelnemers aan de stakingsactie van het KLM-grondpersoneel op Schiphol woensdagochtend blijkt aanzienlijk lager te zijn dan verwacht. Volgens FNV-bestuurder John van Dorland komt dat doordat de werkgever medewerkers heeft opgeroepen om toch te komen werken.

Volgens FNV nemen naar schatting ongeveer vijfhonderd mensen deel aan de staking. De politie zegt dat het om ongeveer 350 mensen gaat. De vakbond had eerder gerekend op een opkomst van zevenhonderd tot negenhonderd actievoerders. Toch gaat het volgens Van Dorland om de grootste staking die de bond ooit bij KLM heeft georganiseerd. "De boel ligt zes uur plat", zei de bestuurder tegen medewerkers.

De achterban van de vakbonden FNV en CNV is niet te spreken over de arbeidsvoorwaarden die de luchtvaartmaatschappij voor hen heeft bedacht. Medewerkers houden daarom uit onvrede van 06.00 tot 12.00 uur een werkonderbreking.

Rintel: niet meer geld

KLM werd het begin deze maand wel eens over een nieuwe cao met drie andere vakbonden: NVLT, VKP en De Unie. Ze spraken onder meer een loonstijging van 2,25 procent af.

KLM-topvrouw Marjan Rintel herhaalde woensdagochtend in televisieprogramma Goedemorgen Nederland dat er niet meer geld bijkomt. Van Dorland gaat hier echter niet mee akkoord. "Wij gaan door met acties tot we een beter resultaat kunnen overleggen. Volgende week woensdag is er weer een staking", aldus de vakbondsman.

Grondstewardessen

Onder de stakers zijn ook veel grondstewardessen. Ze voelen zich onderbedeeld vergeleken met de piloten. "We willen niet dat de cockpit taart eet en wij alleen de kruimeltjes", zei een van de spreeksters namens de grondstewardessen. Ook werden er slogans gescandeerd zoals 'zonder ons vliegt er niks'.