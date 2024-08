Ruim 133.000 mensen uit Koersk op de vlucht na invasie Oekraïne

KOERSK (ANP/DPA) - Sinds de invasie van Oekraïne zijn zo'n 133.000 inwoners van de Russische grensregio Koersk op de vlucht geslagen. Dat heeft de gouverneur van de regio volgens staatspersbureau TASS gezegd in een videogesprek met de Russische president Poetin.

Zo'n 20.000 mensen zijn achtergebleven in de acht districten waarvoor een evacuatiebevel geldt. In het gesprek met de president en ministers zou ook het onderwijs zijn besproken van scholieren die in september niet naar een van de 114 scholen in de regio terug kunnen. Ingewijden zien daar een teken in dat Rusland niet denkt de Oekraïners op korte termijn uit de regio te zullen verdrijven.

De verrassingsaanval van Oekraïense troepen begon op 6 augustus. Inmiddels zou ruim 1250 vierkante kilometer zijn veroverd. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft aangegeven dat zijn leger het gebied is binnengevallen, omdat Rusland vanuit Koersk veel aanvallen op Oekraïne uitvoerde. De Oekraïners zouden onder meer wapeninstallaties en bruggen hebben verwoest.