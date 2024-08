Zorgen bij sommige Formule 1-coureurs om code geel in Zandvoort

ZANDVOORT (ANP) - Code geel maakt op sommige Formule 1-coureurs meer indruk dan op anderen. Zo maakt Max Verstappen zich beduidend minder zorgen over de voorspelde windstoten van 80 kilometer per uur bij de trainingen van de Dutch GP op vrijdag dan bijvoorbeeld Lando Norris.

"Deze auto's kunnen die wind wel aan, maar het zal zeker een stuk moeilijker rijden worden, want de auto's zijn ook extreem gevoelig voor wind", zei Verstappen over het verwachte onstuimige weer in Zandvoort. "Normaal merk je bij 20 tot 30 kilometer per uur al verschil, dus bij 80 kilometer per uur zal het een stuk lastiger worden om goede referenties te krijgen, omdat de auto veel beweegt. Maar het is voor iedereen hetzelfde en ik geloof niet dat het gevaarlijker is dan anders. Met 300 kilometer per uur rijden is nooit zonder gevaar."

Norris vreest de omstandigheden veel meer. "Bij een constante wind van 20 tot 25 kilometer per uur is het al lastiger, maar snelheden van 80 kilometer per uur heb ik nog nooit meegemaakt", zei de Brit van McLaren. "Als je met die windsnelheid een bocht ingaat, kun je als bestuurder niks meer doen en vlieg je de grindbak in. Het kan dus behoorlijk gevaarlijk zijn."

Charles Leclerc van Ferrari was vrij uitgesproken. "Deze auto's zijn niet ontworpen voor de voorspelde windstoten. Ik denk niet dat veel coureurs de baan op gaan als het zo hard waait."