Ruim 137.000 kilo vuurwerk in beslag genomen in 2025

DEN HAAG (ANP) - De opsporingsdiensten hebben in 2025 ruim 137.000 kilo verboden vuurwerk in beslag genomen, waarvan ruim 25.000 kilo in de laatste twee dagen van het jaar. Dat blijkt uit de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie.

In 2024 was het totaal 107.281 kilo. In 2023 werd 78.895 kilo illegaal vuurwerk onderschept. In de Vuurwerkbarometer is te zien hoeveel verboden vuurwerk de opsporingsdiensten in beslag hebben genomen.

Bij een verkooppunt aan de Beltrumseweg in het Gelderse Groenlo nam de politie op oudjaarsdag 10.000 kilo vuurwerk mee. Het vuurwerk was opgeslagen in een loods, bunker en woonhuis.