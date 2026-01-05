ECONOMIE
Nog 83 gewonden van brand Crans-Montana in het ziekenhuis

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 14:29
CRANS-MONTANA (ANP) - Na de nieuwjaarsbrand in een Zwitserse bar liggen nog 83 mensen in het ziekenhuis, meldt de politie. In totaal waren er 116 gewonden en de autoriteiten hebben die nu allemaal geïdentificeerd. Eerder werd al gemeld dat alle veertig doden waren geïdentificeerd.
De identificatie kostte veel tijd, omdat niet alleen de lichamen maar ook een deel van de gewonden zo erg was verbrand dat het lastig was om de slachtoffers te herkennen.
De politie heeft ook de nationaliteiten van de slachtoffers bekendgemaakt. Het gaat vooral om Zwitsers, Italianen en Fransen. Er zijn geen Nederlanders omgekomen of gewond geraakt.
Omdat de Zwitserse ziekenhuizen het grote aantal gewonden niet aankonden, zijn er ook slachtoffers overgebracht naar het buitenland. Zij zijn opgevangen in Frankrijk, Italië, Duitsland en België.
