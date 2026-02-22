ECONOMIE
Ruim 200 gevangenen in Venezuela in hongerstaking om amnestiewet

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 20:29
CARACAS (ANP/AFP) - Meer dan tweehonderd politieke gevangenen in Venezuela zijn in hongerstaking gegaan om hun vrijlating te eisen. Dat zeggen familieleden van de gevangenen, enkele dagen nadat een nieuwe amnestiewet is ingegaan.
De staking begon vrijdagavond in een gevangenis in een buitenwijk van hoofdstad Caracas. De gevangenen zijn boos omdat onder de nieuwe wet velen van hen niet in aanmerking komen voor amnestie.
De amnestiewet werd door interim-leider Delcy Rodríguez ingevoerd onder Amerikaanse druk. Rodríguez heeft formeel de leiding over het land nadat de Amerikanen president Nicolás Maduro begin januari gevangennamen bij een militaire operatie.
Meer dan 1500 politieke gevangenen hebben al amnestie aangevraagd onder de nieuwe wet. Oppositieleden hebben kritiek op de wet, omdat veel politieke tegenstanders van het regime er geen gratie door kunnen krijgen.
