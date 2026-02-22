Springruiter Greve boekt derde wereldbekerzege van het seizoen

GÖTEBORG (ANP) - Springruiter Willem Greve heeft in het Zweedse Göteborg zijn derde wereldbekerwedstrijd van het seizoen gewonnen. Kim Emmen werd namens Nederland tweede. Emmen en haar paard Imagine gingen aan de leiding na een foutloze barrage. Maar Greve, die als laatste van start ging, reed op Grandorado eveneens foutloos en was een halve seconde sneller. De derde plaats was voor Malin Bayard-Johnson uit Zweden.

Greve gaat met nog een wedstrijd te gaan met 81 punten aan de leiding in de West-Europese competitie van de wereldbeker van de internationale paardensportbond FEI. Julien Epaillard uit Frankrijk staat tweede met 69 punten.