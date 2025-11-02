ECONOMIE
Ruim 200 reizigers vanuit Jamaica na orkaan weer in Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 02 november 2025 om 13:19
AMSTERDAM (ANP) - TUI Nederland heeft 209 mensen uit Jamaica opgehaald vanwege orkaan Melissa. Zondagochtend zijn ze geland op Schiphol. Onder hen waren Nederlanders, Belgen en Duitsers, laat een woordvoerder weten. "Ze waren opgelucht en blij dat ze zijn weggehaald."
Volgens de woordvoerder is iedereen die TUI liet weten uit het gebied te willen, meegekomen. Onder hen waren mensen die op een volledig door TUI verzorgde vakantie waren, maar ook mensen die alleen de vlucht via TUI hadden geboekt. Sommigen zullen zijn achtergebleven om bij familie te blijven en hen te helpen, zegt de woordvoerder. Ook kwamen vanaf het eiland Duitse TUI-reizigers mee, die zijn vanaf Schiphol met de bus naar Duitsland gegaan.
De reizigers werden opgehaald vanaf de luchthaven van Kingston. Het is nog niet duidelijk wanneer er weer reguliere vluchten mogelijk zijn. Melissa trok afgelopen week over Jamaica, met tientallen doden tot gevolg. De infrastructuur is op delen van het eiland ernstig beschadigd.
