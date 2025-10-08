Ruim 20.000 dak- en thuislozen geteld in Amsterdam en Den Haag

DEN HAAG (ANP) - In de regio's Amsterdam en Den Haag zijn ruim 20.000 mensen geteld die dak- of thuisloos zijn. Dat komt naar voren uit de nieuwe ETHOS-telling van Hogeschool Utrecht en Kansfonds. Ze laten weten dat meer dan 1 procent van de bevolking in Amsterdam en Den Haag geen volwaardige huisvesting heeft. Veel van hen leven op straat ten opzichte van andere gemeenten en het gaat daarbij naar verhouding vaak om vrouwen.

Het is de derde keer dat in tientallen gemeenten de dak- en thuislozen zijn geteld. Dit keer gebeurde dat in de regio's Amsterdam-Amstelland, Den Haag, Noordkop, Eindhoven, IJssel-Vecht, Maastricht-Heuvelland, Maassluis-Vlaardingen-Schiedam, Valleiregio en Zaanstreek. Daarbij zijn in totaal 28.721 dak- en thuisloze mensen geteld. Het gaat om bijna 25.000 volwassenen en zo'n 4000 kinderen.

"De derde telronde bevestigt het beeld dat uit de eerdere ETHOS-tellingen naar voren kwam, namelijk dat de groep dak- en thuisloze mensen zeer divers is", zegt onderzoeker Annabel Scheepers van Hogeschool Utrecht. "Dakloosheid treft zowel volwassen mannen en vrouwen als jongeren en kinderen. De meeste volwassenen verblijven niet, zoals vaak wordt gedacht, op straat, maar bij familie of vrienden (31 procent) of in niet-conventionele woonruimten zoals een auto, schuur of stacaravan (18 procent). De telling brengt ook deze verborgen dakloosheid in beeld."

"We zijn geschrokken van de uitkomsten van de ETHOS-telling, maar niet verrast", zegt wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam. Samen met zijn Haagse collega Mariëlle Vavier roept hij het kabinet op werk te maken van een "spreidingswet voor de opvang van dakloze gezinnen". Volgens Den Haag en Amsterdam vangen de grote steden veel gezinnen op die geen binding hebben met de gemeenten.

Het Leger des Heils wijst erop dat de cijfers fors hoger uitvallen dan die van het CBS en zegt dat Nederland zich in een crisissituatie bevindt. Ook voor het Leger des Heils komen de resultaten niet als een verrassing. "Geregeld hebben we aangegeven wat wij zien: een overvolle maatschappelijke opvang, geen doorstroommogelijkheden, veel mensen op straat en als gevolg van tekort aan passende woonplekken minder perspectief op herstel voor dak- en thuisloze mensen", zegt voorzitter Harm Slomp.

ETHOS staat voor European Typology of Homelessness and Housing Exclusion. Er deden 645 'telorganisaties' mee, zoals gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvangorganisaties, huisartsen en woningcorporaties.