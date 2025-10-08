ProRail: Nederland niet goed voorbereid op sabotage op het spoor

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse spoor is gebouwd op efficiency en niet op weerbaarheid. Daardoor is het niet bestand tegen sabotage, stelt ProRail-topman John Voppen in De Telegraaf.

De uitspraken van Voppen zijn een reactie op waarschuwingen uit Oekraïne, schrijft de krant. De strategisch directeur van de Oekraïense spoorwegen heeft er bij Europese collega's op aangedrongen meer aandacht te schenken aan de weerbaarheid van hun spoorwegen.

Voppen stelt dat ProRail "volop bezig is" met dreigingen, maar niet snel genoeg kan schakelen bij sabotage-incidenten. "Dan moet je de situatie snel kunnen oplossen. Daar is ons systeem niet op gebouwd. Je zult nú moeten investeren als je weerbaar wil worden."