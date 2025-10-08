ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ProRail: Nederland niet goed voorbereid op sabotage op het spoor

Samenleving
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 5:18
anp081025005 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse spoor is gebouwd op efficiency en niet op weerbaarheid. Daardoor is het niet bestand tegen sabotage, stelt ProRail-topman John Voppen in De Telegraaf.
De uitspraken van Voppen zijn een reactie op waarschuwingen uit Oekraïne, schrijft de krant. De strategisch directeur van de Oekraïense spoorwegen heeft er bij Europese collega's op aangedrongen meer aandacht te schenken aan de weerbaarheid van hun spoorwegen.
Voppen stelt dat ProRail "volop bezig is" met dreigingen, maar niet snel genoeg kan schakelen bij sabotage-incidenten. "Dan moet je de situatie snel kunnen oplossen. Daar is ons systeem niet op gebouwd. Je zult nú moeten investeren als je weerbaar wil worden."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

zandvoortbeachfeat

Vakantie aan de Nederlandse kust wordt ontzettend duur

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

Loading