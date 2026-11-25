MADRID (ANP/RTR) - In 24 uur tijd zijn op de Canarische Eilanden volgens marine en reddingswerkers meer dan 2100 migranten aangekomen. Het is over een etmaal een nieuw record. Twee weken geleden stelden de autoriteiten op de eilanden een record van 1500 migranten in 24 uur vast. De regering van de Canarische Eilanden heeft de situatie eerder als onhoudbaar bestempeld.

De meeste bootjes met illegale migranten die uit het westen van Afrika vertrekken, landen op het meest zuidwestelijke eiland El Hierro. Dat eiland telt normaal 12.000 inwoners en is iets kleiner dan Bonaire. El Hierro is op de zeeroute van bijvoorbeeld Dakar naar Europa het eerste Spaanse eiland. Het ligt ten zuidwesten van Tenerife.

De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft een Europese aanpak van migratie geëist. Hij wil ook meer samenwerken met Senegal en Gambia om het vertrek van bootjes te verhinderen. De socialistische premier ligt onder meer onder vuur over soepel migratiebeleid. Zondag zijn er verkiezingen in Spanje.