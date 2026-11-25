ARNHEM (ANP) - Wereldkampioene en drievoudig Europees kampioene kogelstoten Jessica Schilder heeft haar deelname toegezegd aan de eerste editie van The Dutch Indoor, een wedstrijd uit de World Athletics Indoor Tour op 16 februari in Omnisport Apeldoorn. Jonas Phijffers, afgelopen zomer winnaar van EK-brons op de 400 meter, is de tweede grote naam uit de Nederlandse atletiek die de organisatie woensdag aankondigde als deelnemer.

The Dutch Indoor is een internationale atletiekwedstrijd in de avonduren waarbij muziek, licht en entertainment volgens de Atletiekunie "de beleving van het publiek versterken".

"Nederland verdient een vaste plek op de internationale indooratletiekkalender. Met The Dutch Indoor zetten we daar heel bewust op in", zegt algemeen directeur Pieke de Zwart in een persbericht. "We zijn trots dat we internationale topatletiek opnieuw naar Apeldoorn kunnen halen en onze eigen topatleten de kans geven om zich voor eigen publiek met de wereldtop te meten. Deze eerste editie is voor ons het begin van iets dat we structureel willen opbouwen."

Het weekeinde na The Dutch Indoor vinden de NK indooratletiek plaats. In maart zijn de EK indoor in Valencia.