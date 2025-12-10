Ruim 2,2 miljoen mensen haalden coronaprik, minder dan vorig jaar

BILTHOVEN (ANP) - Iets meer dan 2,25 miljoen mensen hebben dit najaar een vaccinatie tegen het coronavirus gekregen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De opkomst is iets lager dan vorig jaar, toen er ruim 2,5 miljoen prikken werden gezet tijdens de najaarsronde. Het jaar daarvoor, in 2023, kregen ruim 2,7 miljoen mensen een coronavaccinatie.

De inentingscampagne begon half september en duurde tot 5 december. De prik was onder meer beschikbaar voor alle Nederlanders vanaf 60 jaar. Bijna 42 procent van de mensen in die groep heeft zich laten vaccineren. Vorig jaar was dit bijna 47 procent.

In de groep mensen die 80 tot en met 84 jaar oud zijn, is bijna 56 procent gevaccineerd. Vorig jaar was dit bijna 61 procent. De opkomst was dit jaar veel lager bij 60- tot en met 64-jarigen. Van die groep haalde minder dan een kwart de prik. Ook dat was lager dan vorig jaar. Toen kreeg iets meer dan 29 procent in die groep een inenting.

Volgende herfst

In de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant was de opkomst relatief hoog. De vaccinatiegraad was juist vrij laag in de drie grootste steden, Friesland, Oost-Groningen, Overijssel en delen van Zuid-Limburg. Ook in de Biblebelt kregen weinig mensen een prik, en dan met name in de gemeenten Urk en Staphorst.

Behalve de 60-plussers konden ook vijftigers die ieder jaar een uitnodiging voor de griepprik ontvangen, een coronaprik krijgen. Dat geldt ook voor kinderen en volwassenen met bijvoorbeeld een ernstige afweerstoornis. Zij kunnen erg ziek worden door een besmetting. Mensen die in de zorg werken en daar contact hebben met kwetsbare patiënten konden de prik ook krijgen. Verder was de inenting beschikbaar voor de naasten van kwetsbare mensen.

Het RIVM verwacht dat er volgende herfst weer een vaccinatieronde tegen corona is. Daarover wordt in de loop van komend jaar meer bekend.