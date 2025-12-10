Regionale omroepen vanaf 2026 live te zien op streamingdienst NPO

DEN HAAG (ANP) - Regionale omroepen zijn vanaf 2026 live te volgen op NPO Start, de streamingdienst van de publieke omroep. Minister Gouke Moes (Media, BBB) heeft hiertoe besloten, omdat hij het belangrijk vindt dat regionale publieke omroepen "voor iedereen beter vindbaar en zichtbaar zijn". De demissionaire bewindsman gaat daarom ook de Mediawet aanpassen, schrijft hij in een Kamerbrief.

Eigenlijk wil de minister het ook mogelijk maken om losse programma's terug te kijken op de streamingdienst van de publieke omroep. Maar dat is volgens de NPO technisch nog niet mogelijk. Daarom is voor nu gekozen voor een "technisch eenvoudigere en snellere oplossing", schrijft Moes. Dat behelst dat de regionale omroepen live te zien zijn op NPO Start en het mogelijk is om dat signaal tot maximaal zeven dagen terug te kijken.

De bewindsman vindt regionale publieke omroepen "van groot belang voor de samenleving", doordat ze inwoners voorzien van onafhankelijk nieuws, informatie en duiding.

GroenLinks-PvdA en CDA riepen onlangs in verschillende media op om regionale omroepen zichtbaarder te maken door ze aan te bieden op NPO Start. Dat verzoek wilden ze neerleggen bij Moes bij het debat over de mediabegroting. Maar daartoe hebben ze de kans nog niet gehad, omdat het debat meerdere keren is uitgesteld.