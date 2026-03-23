Ruim 26 jaar cel voor dodelijke schietpartij Zwijndrecht

DEN HAAG (ANP) - Het gerechtshof in Den Haag heeft maandag in hoger beroep de 52-jarige Minh Nghia V. veroordeeld tot 26 jaar en acht maanden gevangenisstraf. V. schoot in januari 2023 op een parkeerplaats in Zwijndrecht zijn ex-vriendin en haar moeder neer. De ex (38) raakte blijvend invalide, haar 66-jarige moeder overleefde het geweld niet. Het Openbaar Ministerie had een levenslange celstraf geëist.

V. (bijnaam Lucky) kon niet verkroppen dat zijn toenmalige vriendin een einde aan hun relatie had gemaakt. De schietpartij volgde op een reeks bedreigingen en intimidaties. De man heeft de vrouw gevolgd en opgewacht. Hij schoot de moeder neer toen zij haar dochter probeerde te helpen.

De rechtbank legde eerder dertig jaar cel op. Ook toen had het OM levenslang geëist. Volgens justitie heeft V. beide slachtoffers beschoten met vooropgezet plan, maar zowel de rechtbank als het hof vonden dat ten aanzien van de moeder niet het geval. Het hof kon om juridisch-technische redenen geen dertig jaar opleggen en kwam daarom tot een lagere straf.