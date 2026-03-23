Vijf aanhoudingen na ontvoering Nederlandse vrouw in België

LUIK (ANP/BELGA) - De Belgische politie heeft vijf personen aangehouden vanwege de ontvoering van een Nederlandse vrouw vorige week. Ze werd vastgehouden op een adres in Saint-Nicolas, in de provincie Luik.

De vrouw werd woensdag als vermist opgegeven nadat ze niet was verschenen op een afspraak. Het bleek al snel dat ze ontvoerd was, omdat de ontvoerders een video stuurden naar haar familie met een vraag om 100.000 euro losgeld.

De auto van de vrouw werd gevonden in Herstal, ook in Luik. Ze werd uiteindelijk donderdag bevrijd op een adres in Saint-Nicolas. De vrouw was gewond en verkeerde in shock, maar "verkeert niet in levensgevaar", meldt het Belgische OM.

Duits nummerbord

Drie verdachten vluchtten na de inval van de politie weg in een auto met een Duits nummerbord. Zij werden aangehouden in de stad Luik, volgens de politie "na een gevaarlijke achtervolging".

Het merendeel van het aangehouden vijftal was volgens de politie al bekend uit het drugsmilieu.