Ruim 28.000 klanten Enexis zonder stroom in Kerkrade

KERKRADE (ANP) - In Kerkrade en omgeving zitten sinds 13.00 uur ruim 28.000 klanten zonder stroom, meldt netbeheerder Enexis. Op een kaartje is te zien dat behalve Kerkrade, waar ruim 45.000 mensen wonen, ook de dorpen Simpelveld en Bocholtz door de storing zijn getroffen.

De Veiligheidsregio Zuid-Limburg meldt dat "de hulpdiensten zijn ingezet" in verband met de stroomstoring. Een woordvoerster licht toe dat die zijn ingeschakeld voor mensen die in een lift vastzitten. Vooralsnog valt de impact van de storing mee, zegt de woordvoerster. Een aantal winkels is gesloten omdat de deuren zonder elektriciteit niet goed open of dicht kunnen. "Maar het aantal meldingen bij de meldkamer valt mee."

Het Zuyderland Medisch Centrum Kerkrade is volgens de veiligheidsregio maar voor een deel getroffen en maakt gebruik van noodstroomvoorzieningen. Zo is de afdeling voor bloedafname geraakt, maar die is een groot deel van de middag sowieso gesloten. Verder is een aantal afspraken verzet, zegt de woordvoerster van de veiligheidsregio.

Oorzaak stroomstoring

Over de oorzaak van de stroomstoring is nog niets bekend. Er was rookontwikkeling gemeld bij een hoogspanningsstation aan de Rukkerweg tussen Heerlen en Kerkrade, maar dat bleek volgens de veiligheidsregio vals alarm.

Een woordvoerster van netbeheerder Enexis kan nog geen indicatie geven van wanneer de storing is verholpen.