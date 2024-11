Moet je nu wel of niet het raam openzetten tijdens het douchen?

Het is voor veel mensen haast vanzelfsprekend: als je gaat douchen, zet je het raampje open, zodat het vocht naar buiten kan en frisse droge lucht naar binnenkomt. Althans dat denk je. Experts adviseren om in de winter het raam juist dicht te laten.

Ventileren is belangrijk, zeker in die warme, vochtige badkamer waar schimmelvorming op de loer ligt. Maar een raam openzetten is tijdens deze koude dagen beslist niet de oplossing. Koude lucht neemt namelijk minder vocht op dan warme lucht. De luchtvochtigheid in je badkamer neemt dus alleen maar toe als je een raampje openzet.

Milieu Centraal legt in het AD uit dat je beter een ventilator kunt nemen. "Die kun je op het bestaande afvoerkanaal aansluiten of in het raam laten zetten. Zet na het douchen liever geen raam open: dan wordt het snel te koud in de badkamer, waardoor er juist condens en schimmel kunnen ontstaan."

De milieuclub vervolgt: "Ook is de ventilatie in de rest van het huis minder goed als in de badkamer lange tijd een raam openstaat. De trek van verse lucht werkt dan niet goed."