Ruim 30 doden bij aanval ADF-rebellen op katholieke kerk in Congo

KOMANDA (ANP/AFP) - Na maanden van rust zijn zaterdagavond bij een aanval van ADF-rebellen op een katholieke kerk in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo meer dan dertig mensen gedood. Dat melden lokale functionarissen en de pastoor van de parochie.

"Er zijn zeker 31 dode leden van de Eucharistische Kruistocht-beweging en zes ernstig gewonden", zei pastoor Abbé Aimé Lokana Dhego tegen persbureau AFP. "Sommige jongeren zijn ontvoerd en we hebben geen nieuws over hen."

De aanval vond plaats in Komanda, in de provincie Ituri, bij de grens met Oeganda. Volgens lokale functionarissen zat de ADF (Allied Democratic Forces), een gewapende groep die oorspronkelijk werd gevormd door Oegandese rebellen en die banden heeft met de Islamitische Staat, achter de aanval. Ook luitenant Jules Ngongo, legerwoordvoerder in Ituri, verklaarde dat de ADF achter de aanval zat.

De laatste grote aanval door de ADF vond plaats in februari, toen 23 doden vielen in Mambasa, eveneens in Ituri.