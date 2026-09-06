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Ruim 380.000 mensen bezochten Wereldhavendagen in Rotterdam

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 19:50
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ROTTERDAM (ANP) - De Wereldhavendagen in Rotterdam hebben meer dan 380.000 bezoekers getrokken. De organisatie van het driedaagse maritieme evenement spreekt van grote drukte, met volle tribunes en volgeboekte excursies. De show op zaterdagavond, die vaak als hoogtepunt wordt gezien, trok tienduizenden bezoekers. Op het programma stonden daar onder meer een verlichte schepenparade, diverse optredens vanaf een vrachtschip en een vuurwerkshow.
De Wereldhavendagen zijn ieder jaar in het eerste weekend van september en bieden bezoekers een kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven. Volgend jaar is de vijftigste editie van het evenement. De organisatie zegt dat die wordt gevierd "met een groot feest voor heel Rotterdam".
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