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President Libanon vraagt ​​VS hulp na dodelijke aanvallen Israël

Samenleving
door anp
zondag, 06 september 2026 om 19:24
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BEIROET (ANP/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun heeft er bij Washington en de internationale gemeenschap "dringend" op aangedrongen te helpen een einde te maken aan de Israëlische aanvallen op zijn land. Zondag kwamen daarbij volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zeker zeven mensen om het leven, ondanks een bestand en een raamovereenkomst die bedoeld zijn om het geweld te stoppen.
Israël stelde dat het zich had gericht op strijders en locaties van Hezbollah, in reactie op een droneaanval die de beweging zou hebben uitgevoerd op Israëlische troepen in Zuid-Libanon. Israël meldde geen slachtoffers, maar beschuldigde Hezbollah van een "grove schending". Hezbollah heeft al weken geen aanvallen meer opgeëist.
Aoun noemde de aanvallen van zondag, waarbij overheidsgebouwen beschadigd raakten en een ziekenhuis werd verwoest, "een gevaarlijke escalatie". Zondagochtend werden vier mensen gedood bij luchtaanvallen op de zuidelijke Libanese plaats Arab Salim. Later op zondag meldde het ministerie nog eens drie doden door een aanval nabij Nabatiyeh.
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