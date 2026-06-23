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Ruim 5 jaar cel voor oud-voorzitter van Schotse SNP om corruptie

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 11:44
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EDINBURGH (ANP/RTR) - Peter Murrell, oud-voorzitter van de Schotse Nationale Partij (SNP), is veroordeeld tot ruim vijf jaar cel voor corruptie. Hij heeft bekend ruim 400.000 pond (zo'n 460.000 euro) aan partijgeld te hebben verduisterd en daar onder meer auto's en luxe goederen van te hebben gekocht.
Murrell was jarenlang getrouwd met Nicola Sturgeon. Zij was premier van Schotland van 2014 tot 2023, toen ze plotseling opstapte. Enkele dagen later werd Murrell gearresteerd op verdenking van fraude. Sturgeon werd zelf ook opgepakt als verdachte in het onderzoek, maar de politie verklaarde later dat zij vrijuit gaat. Ze heeft altijd gezegd niet te hebben geweten van de wanpraktijken van haar man en zijn daden te veroordelen. De twee zijn begin 2025 gescheiden.
De affaire leidde tot een populariteitsdip voor de SNP. De nationalistische partij was jarenlang de grootste van Schotland, maar zakte in peilingen ver terug. Inmiddels zijn ze dat dal te boven en bij de verkiezingen van mei werd de SNP toch de grootste.
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