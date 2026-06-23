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OM eist vier jaar cel in verkrachtingszaak uit 1990

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 11:41
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DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar celstraf geëist in een 36 jaar oude zedenzaak. Willem V. (59) stond dinsdag voor de rechtbank in Den Haag terecht voor het verkrachten van een 14-jarig meisje in het Zuid-Hollandse Bodegraven op 30 maart 1990.
Het slachtoffer was die dag alleen thuis. De destijds 23-jarige verdachte zou met een smoes zijn binnengekomen en haar in een slaapkamer hebben verkracht. "Als je nou nog een keer gilt, dan steek ik een mes tussen je ribben", zou hij hebben gezegd.
V. uit het Brabantse Wijk en Aalburg werd in mei 2025 aangehouden op basis van een DNA-match in een Britse databank. De verdachte, die zich aanvankelijk op zijn zwijgrecht beriep, barstte in huilen uit. V. vertelde spijt te hebben van de verkrachting, maar weersprak het gebruik van geweld.
Het inmiddels 50-jarige slachtoffer verklaarde dat ze sinds de verkrachting iedere dag in angst leeft. "Je hebt 35 jaar tijd gehad om spijt te betuigen", zei ze rechtstreeks tegen de verdachte.
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