ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ruim 500.000 mensen op de been bij Franse protesten

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 19:35
anp180925171 1
PARIJS (ANP/AFP) - Ruim 500.000 demonstranten zijn in Frankrijk donderdag de straat opgegaan uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen, schatten de autoriteiten. In Parijs ging het om circa 55.000 mensen. Vakbond CGT spreekt zelfs van ruim 1 miljoen deelnemers. Door het hele land waren er opstootjes.
De actie werd opgezet door vakbonden uit onvrede over het door de oud-premier voorgenomen bezuinigingspakket van 44 miljard euro. Een vertrouwensstemming kostte François Bayrou daarna de kop. Het is nu aan zijn opvolger, Sébastien Lecornu, om eenzelfde pakket door het parlement te loodsen. De demonstraties van donderdag waren al aangekondigd voor Lecornu's aantreden.
Tegen het einde van de middag meldde de politie 128 arrestaties te hebben verricht. Zeven agenten raakten gewond. Onder meer in Parijs, Lyon en Rennes waren confrontaties met de ordediensten. Voor die laatste stad hebben demonstranten een blokkade van een belangrijke metrolijn aangekondigd tijdens de vrijdagochtendspits.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-536656497

Wat Dilan Yesilgoz gisteren vergat te vertellen over haar vlucht en komst in Nederland

2c5673b4

Peiling: krimp van VVD zet door, groei van CDA en JA21 ook

Scherm­afbeelding 2025-09-18 om 09.36.29

Sylvana Simons: het maakt vrouwen niet uit of hun verkrachter wit of zwart is. Mogen witte mannen wél verkrachten

ANP-511710415

Waarom sommige mensen nooit seks hebben

223420ba3b361722f31532f1ac2022a2

Wetenschappers: Te dun is gevaarlijker dan te dik

ANP-62360196

Spinnen in huis? Zo jaag je ze weg in een handomdraai

Loading