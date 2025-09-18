Ruim 500.000 mensen op de been bij Franse protesten

PARIJS (ANP/AFP) - Ruim 500.000 demonstranten zijn in Frankrijk donderdag de straat opgegaan uit protest tegen de voorgenomen bezuinigingen, schatten de autoriteiten. In Parijs ging het om circa 55.000 mensen. Vakbond CGT spreekt zelfs van ruim 1 miljoen deelnemers. Door het hele land waren er opstootjes.

De actie werd opgezet door vakbonden uit onvrede over het door de oud-premier voorgenomen bezuinigingspakket van 44 miljard euro. Een vertrouwensstemming kostte François Bayrou daarna de kop. Het is nu aan zijn opvolger, Sébastien Lecornu, om eenzelfde pakket door het parlement te loodsen. De demonstraties van donderdag waren al aangekondigd voor Lecornu's aantreden.

Tegen het einde van de middag meldde de politie 128 arrestaties te hebben verricht. Zeven agenten raakten gewond. Onder meer in Parijs, Lyon en Rennes waren confrontaties met de ordediensten. Voor die laatste stad hebben demonstranten een blokkade van een belangrijke metrolijn aangekondigd tijdens de vrijdagochtendspits.