Deskundige over gecancelde Kimmel: "Amerika is een democratie met gebreken"

De populaire talkshow van Jimmy Kimmel is van de buis gehaald. Een voorbeeld van hoe de Amerikaanse democratie wankelt. Daarover vertelt Amerikadeskundige Willem Post in het AD.

Reden dat de talkshow werd gecanceld is een opmerking van Kimmel over de moord op Charlie Kirk. "We hebben een nieuw dieptepunt bereikt dit weekend met de Maga-gang, die dat kind dat Charlie Kirk heeft vermoord, probeert neer te zetten als iets anders dan een van hen", zei hij.

Niet handig, beaamt ook Post. "Maar vergeet niet: persvrijheid is in Amerika een héél groot goed, hè. Dat televisiebedrijf ABC dan meteen Kimmels show voor nu, en voor eeuwig waarschijnlijk, van tv haalt, dat is echt zorgwekkend. Dit past helemaal in het plaatje dat Trump de culturele sector aan banden probeert te leggen. Ik bedoel: hij heeft al honderden miljoenen op universiteiten gekort die te links zouden zijn. En hij probeert musea onder druk te zetten om alleen maar het geweldige Amerika te laten zien en niet bijvoorbeeld het slavernijverleden.”

Post vertelt verder: "Natuurlijk is dit een beslissing van ABC, maar boven dat landelijke ABC in dat hele grote Amerika, zitten ook een heleboel regionale ABC-zenders die allemaal afhankelijk zijn van overheidssubsidie. De druk is dus heel groot. Er zijn diverse zenders die al in dreigende rechtszaken met de president voor miljoenen geschikt hebben.”

Gebrekkige democratie

"Amerika is nog wel een democratie, maar een met gebreken. Ik doe dit werk al sinds de jaren 80, maar het is nu voor het eerst dat ik Amerikanen spreek die zeggen dat ze echt wakker liggen van wat er allemaal gebeurt", vertelt de deskundige. "Het land is zó gepolariseerd. Dat zie je ook in de media, met Fox News als zeer rechts en CNN dat als zeer links wordt neergezet. Er zijn peilingen waaruit blijkt dat de meeste Amerikanen op verjaardagen niet meer over politiek durven te praten uit angst voor ruzie.”

Toch is Post nog hoopvol. "80 procent van de Amerikanen zit nog ‘in het politieke midden’. Het probleem is dat het geschreeuw aan de flanken die mensen naar links of naar rechts trekt. Maar ook binnen de Republikeinen zitten gematigde mensen die achter de schermen ook nog wel eens samenwerken met Democraten.”