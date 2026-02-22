Ruim 600 mensen bij herdenking begin oorlog Oekraïne

AMSTERDAM (ANP) - Ruim zeshonderd mensen staan zondagmiddag op de Dam in Amsterdam om daar te herdenken dat Rusland deze week vier jaar geleden Oekraïne binnenviel. Aan een protestmars vanaf het Museumplein deden zo'n driehonderd tot vierhonderd mensen mee.

Velen dragen Oekraïense vlaggen met zich mee en protestborden met teksten als 'I went out with friends on weekends. Now, I bury them'. Op de Dam staan tientallen Oekraïense veteranen, waarvan sommigen in rolstoelen, die spiegels vasthouden. Boven de spiegel staat de tekst: 'this is who we protect'.

Op de Dam is tot 16.00 uur een manifestatie met toespraken van onder anderen demissionair ministers David van Weel van Buitenlandse Zaken en Ruben Brekelmans van Defensie. Ook spreekt de Oekraïense ambassadeur Andriy Kostin.

De herdenking wordt georganiseerd door Remember Together Alliance, een samenwerkingsverband van Oekraïense organisaties.