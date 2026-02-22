Koster wil hordelopen met bobsleeën blijven combineren 

CORTINA D'AMPEZZO (ANP) - Atleet Timme Koster wil gaan onderzoeken hoe hij ook in de toekomst het hordelopen met het bobsleeën kan combineren. De 23-jarige Noord-Hollander sloot afgelopen zomer aan bij het bobsleeteam van voormalig hordeloper Dave Wesselink en maakte in de afgelopen week meteen zijn debuut op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina.

"Ik heb zo genoten van dit moment. Net als Dave ga ik pas over een paar weken beseffen wat we hebben neergezet", reageert Koster na de vierde en laatste run van de viermansbob waarin hij met verder Jelen en Janko Franjic als dertiende is geëindigd. "Dit is een van de mooiste avonturen die ik heb meegemaakt en daar ben ik de jongens heel dankbaar voor."

Koster, Nederlands kampioen op de 110 meter horden in 2022 en 2023, benadrukt dat het wat hem betreft geen eenmalig uitstapje is. "Ik hoop dat ik dit nog lang kan doen met de boys. We gaan kijken hoe we het kunnen combineren, want dit wil ik niet missen."