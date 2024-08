Ruim 700 migranten in bootjes landden zondag in Engeland

LONDEN (ANP/AFP) - In elf bootjes zijn zondag ruim zevenhonderd mensen illegaal aangekomen in Engeland na een tocht over het Kanaal. Dit is het hoogste dagelijkse aantal sinds Labourleider Keir Starmer ruim vijf weken geleden premier werd. Een van zijn prioriteiten is volgens hem de smokkel van illegalen naar het land hard aan te pakken. Bij de parlementsverkiezingen van 4 juli was de illegale immigratie een belangrijk thema.

Starmer heeft kort na zijn aantreden een omstreden deportatieplan voor illegalen die met bootjes komen, geschrapt. Het plan was het paradepaardje van zijn Conservatieve voorganger Rishi Sunak, maar zou pas in de herfst kunnen worden uitgevoerd. Voor zover de illegalen worden getraceerd, is het aantal aankomsten dit jaar tot dusver 18.342 mensen volgens officiële cijfers. Dat is 13 procent meer dan over dezelfde periode vorig jaar.

Toen Starmer net drie weken premier was, braken er in Engelse steden dagenlang gewelddadige rellen uit. Groepen betogers keerden zich tegen migratie en droegen spandoeken met onder meer "Stop de boten" erop.