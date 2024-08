Militairen luchtmacht Israël mogen tijdelijk niet naar buitenland

JERUZALEM (ANP) - Israël heeft militairen van de luchtmacht voorlopig verboden naar het buitenland te reizen, berichten Israëlische media. In het land wordt gevreesd voor een Iraanse aanval.

Het uitreisverbod volgt op een analyse van de situatie. Het geldt alleen voor beroepsmilitairen, niet voor dienstplichtigen. Ook voor burgers heeft het geen gevolgen.

De spanning in de regio is verder opgelopen na een Israëlische luchtaanval op een Hezbollahcommandant in Beiroet en een dodelijke aanslag op een Hamasleider in Teheran. Iran houdt Israël daar verantwoordelijk voor.

De Amerikaanse nieuwssite Axios berichtte eerder op basis van anonieme bronnen dat Israël rekening houdt met een Iraanse vergeldingsaanval binnen enkele dagen. Minister van Defensie Yoav Gallant zou zondag in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse ambtgenoot Lloyd Austin hebben aangegeven dat de Iraanse militaire activiteiten doen vermoeden dat het land zich voorbereidt op een grote aanval.