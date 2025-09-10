ECONOMIE
Ruim 95 arrestaties in Parijs vanwege blokkades

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:07
PARIJS (ANP) - In Parijs en omgeving zijn sinds het begin van de protesten woensdagochtend in het kader van 'Bloquons tout' tot nu toe 95 mensen opgepakt. Ze blokkeerden verschillende wegen en kruispunten in de Franse hoofdstad. Ook staken ze afvalcontainers en pallets in brand.
Tientallen demonstranten probeerden woensdagochtend vroeg op verschillende plekken de ringweg te blokkeren. Onder meer bij de Porte de Bagnolet en Porte de la Chapelle plaatsten ze obstakels op de weg zodat automobilisten en trams niet verder konden rijden. De protestanten werden snel verwijderd door de politie. Daarbij werd ook traangas ingezet.
Volgens Franse media zijn bij enkele middelbare scholen gevechten uitgebroken tussen jonge demonstranten en de politie.
Ook in andere delen van het land zijn blokkades en ongeregeldheden, met name in Rennes, Grenoble, Lille, Lyon en Montpellier. Frankrijk heeft 80.000 gendarmes en politieagenten ingezet.
