Zelensky: Rusland stuurde doelgericht drones naar Polen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:21
anp100925093 1
KYIV (ANP) - Rusland heeft doelbewust drones naar Polen gestuurd, schrijft Volodymyr Zelensky op X. De Oekraïense president noemt de grotere schaal van de Russische drone-inzet en spreekt van "geen toeval".
Kyiv is bereid alle relevante kennis die het heeft over de drones te delen met Polen, schrijft Zelensky. Ook zegt Oekraïne met Polen te willen werken aan "een effectief systeem van waarschuwing en afweer" om "gezamenlijk gecoördineerde actie" te kunnen nemen.
"Rusland moet de reactie op deze escalatie voelen. Verenigd staat Europa altijd sterker", besluit de Oekraïense president zijn verklaring.
