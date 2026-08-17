Ruim dertig boetes op eerste dag handhavingsactie Merwedebrug

GORINCHEM (ANP) - De eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug heeft 34 boetes opgeleverd, meldt Rijkswaterstaat. Sinds 18 juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug, maar dat verbod werd dagelijks door honderden bestuurders genegeerd. Voornamelijk zware voertuigen met buitenlandse kentekens rijden nog over de brug. Die kunnen nog niet worden bekeurd via het camerasysteem van RWS.

Tijdens de handhavingsactie worden drie motoragenten ingezet die bestuurders staande kunnen houden. Die worden naar een locatie gebracht waar een proces-verbaal kan worden opgemaakt. Niet ieder zwaar voertuig wordt daarmee beboet, zegt een RWS-woordvoerder. "Het proces is vrij arbeidsintensief." Het zijn vaak buitenlandse bestuurders die een tolk nodig hebben. Het duurt ongeveer een halfuur per voertuig.

De actie gaat door tot en met vrijdag. Het doel is het aantal zware voertuigen naar nul terug te brengen, zegt de woordvoerder. "Het idee van deze actie is dat er een waarschuwend, afschrikwekkend effect van uitgaat." De boete bedraagt 500 euro.