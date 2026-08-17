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OM eist tbs met dwang om ontvoeringsplan prinses Amalia

Samenleving
door anp
maandag, 17 augustus 2026 om 16:47
bijgewerkt om maandag, 17 augustus 2026 om 16:50
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 Het  Openbaar Ministerie heeft maandag tbs met dwangverpleging geëist tegen Anne Romke van der H. (33) uit het Groningse Uithuizen, omdat hij plannen zou hebben gehad om prinses Amalia te ontvoeren. Van der H. zou haar hebben willen meenemen naar Polen om met haar te trouwen, meent justitie. Door hem aangeschafte bijlen zouden daarbij dienstbaar zijn.
De officier van justitie zei dat er onvoldoende bewijs is dat de verdachte de prinsessen Amalia en Alexia wilde doden of letsel wilde toebrengen.
Bij zijn aanhouding in januari in een hotel in Den Haag was de verdachte in het bezit van twee bijlen met daarin gekerfd de woorden Alexia, Mossad en Sieg Heil. Daarnaast had hij in zijn agenda een handgeschreven tekst met de woorden Amalia, Alexia en bloedbad.
Van der H. verkeerde volgens justitie in een psychose en was in de veronderstelling dat hij van hogerhand de opdracht had gekregen om met prinses Amalia te gaan survivalen in Polen. Hij had daarvoor ook survivalspullen gekocht. Hij was er daarnaast van overtuigd dat hij een relatie had met Amalia.
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