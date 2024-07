Ruim helft medewerkers gemeente Amsterdam ervaart ongewenst gedrag

AMSTERDAM (ANP) - Ruim de helft van de medewerkers van de gemeente Amsterdam heeft de afgelopen twaalf maanden ongewenst gedrag ervaren in de vorm van pesten, vernedering en/of uitsluiting. Dat meldt de gemeente op basis van een onderzoek onder 6900 medewerkers uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Ook heeft 6 procent te maken gehad met seksuele intimidatie, vooral non-binaire medewerkers hebben hier last van. Het ongewenste gedrag werd vaak geuit door een leidinggevende of door een directe collega.

63 procent van de representatieve groep medewerkers is het afgelopen jaar niet zelf slachtoffer geworden van ongewenst gedrag, maar heeft dit wel zien gebeuren bij andere collega's. Hierbij ging het opnieuw vooral om pesten, vernedering en/of uitsluiting.

Ook komt discriminatie op de werkvloer bij de gemeente Amsterdam voor. 14 procent heeft dit de afgelopen twaalf maanden ervaren en nog eens 17 procent heeft het zien gebeuren bij collega's, 12 procent twijfelt of hetgeen ze gezien hebben discriminatie was.

Mensen die bij de gemeente werken zijn "gemiddeld tevreden" over hoe er met hun verhalen over ongewenst gedrag wordt omgesprongen als zij dit met iemand delen binnen de organisatie. Zij richten zich vaak tot een collega, leidinggevende of vertrouwenspersoon, wijst het onderzoek uit.

Volgens de gemeente komen de resultaten van het onderzoek overeen met eerdere onderzoeken. "Discriminatie en ander ongewenst gedrag zijn aanwezig in onze organisatie. We willen het niet meer hebben over incidenten. Of over de vraag of discriminatie en ander ongewenst gedrag in de organisatie voorkomt. De onderzoeken bevestigen dat dit zo is. En ze houden ons als organisatie een spiegel voor. Het is duidelijk: we moeten het beter doen. Het college is ervan overtuigd dat we het ook beter kunnen", zegt wethouder Hester van Buren (personeel en organisatie) hierover.