Kremlin: geen bemiddelaarsrol voor Erdogan in oorlog met Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft tegen de Russische president Vladimir Poetin gezegd dat hij wil bemiddelen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Kremlin ziet dat niet zitten. "Nee, dat is niet mogelijk", antwoordde een woordvoerder op vraag van een verslaggever of Erdogan als bemiddelaar kan optreden.

Erdogan en Poetin hebben elkaar woensdag gesproken aan de zijlijn van een bijeenkomst van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO) in Kazachstan. De leiders spraken elkaar ongeveer een uur. Het gesprek ging onder meer over de oorlog in Oekraïne, economische samenwerkingen en de toename van Russische toeristen in Turkije.

Turkije, dat goede banden onderhoudt met zowel Rusland als Oekraïne, nam kort na de Russische inval in Oekraïne een bemiddelende rol op zich. Het einde van de oorlog is niet in zicht. De strijdende partijen zijn het fundamenteel met elkaar oneens, bijvoorbeeld over de toekomst van bezette Oekraïense gebieden.