FT: AI-bedrijf Anthropic mogelijk volgend jaar naar beurs

Economie
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 8:06
anp031225082 1
LONDEN (ANP) - Het Amerikaanse AI-bedrijf Anthropic gaat mogelijk volgend jaar naar de aandelenbeurs, meldt Financial Times op basis van bronnen. Volgens de zakenkrant heeft Anthropic advocatenkantoor Wilson Sonsini ingehuurd om voorbereidingen te treffen voor een eventuele beursgang die begin volgend jaar al kan plaatsvinden.
Anthropic is met zijn chatbot Claude een rivaal van onder meer ChatGPT-moeder OpenAI. Volgens Financial Times is er ook al gepraat met grote zakenbanken over een mogelijke beursgang. Die gesprekken zijn nog wel in een vroeg stadium. Anthropic zelf verklaarde tegen de krant dat er nog geen besluit is genomen over een eventuele beursnotering.
In september haalde Anthropic nog 13 miljard dollar op met een financieringsronde, waarbij een waarde aan het in San Francisco gevestigde bedrijf werd toegekend van 183 miljard dollar. De AI-startup werd in 2021 opgericht door voormalige werknemers van OpenAI.
