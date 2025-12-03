ECONOMIE
Thailand heft verbod op: alcoholverkoop ook 's middags toegestaan

Samenleving
door anp
woensdag, 03 december 2025 om 7:55
anp031225079 1
BANGKOK (ANP/AFP) - Thailand gaat alcoholverkoop voor het eerst in decennia 's middags weer toestaan. Deze versoepeling van de strenge Thaise alcoholregelgeving geldt voor een proefperiode van zes maanden.
Slijterijen, bars en andere verkopers mochten tussen 14.00 en 17.00 uur en op religieuze feestdagen geen wijn, bier of sterke drank verkopen. Tijdens de proef mag tussen 11.00 en 00.00 uur alcohol worden verkocht. In november werd de alcoholregelgeving nog aangescherpt met strengere controles, waardoor toeristen konden worden beboet voor het drinken van alcohol in de middag.
Het verbod was ooit ingevoerd om te voorkomen dat ambtenaren tijdens werktijd alcohol zouden drinken. "In het verleden waren er zorgen dat ambtenaren er stiekem tussenuit zouden gaan om te drinken, maar het is nu een andere tijd", zei vicepremier Sophon Saram vorige maand. Volgens een verklaring dinsdag in de staatscourant zei gezondheidsminister Pattana Promphat dat de maatregel "passend is voor de huidige situatie".
