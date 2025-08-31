ECONOMIE
Rummenie: dode door hondenaanval vreselijk, 'maatregelen nodig'

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 15:19
DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Jean Rummenie (Landbouw) heeft zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de man die om het leven kwam bij een aanval door twee honden in zijn woning in Rotterdam. "Wat een vreselijk incident", schrijft de BBB-staatssecretaris op X. "Het aanpakken van bijtincidenten heeft mijn volle aandacht. Maatregelen zijn nodig, want élk bijtincident is er een te veel."
Rummenies voorganger, landbouwminister Piet Adema, kwam eind 2023 met een reeks plannen tegen bijtincidenten door honden. De uitwerking van die plannen heeft onder Rummenie nog tot weinig concrete resultaten geleid.
Het is verboden om honden met te korte snuiten te fokken. Volgens Partij voor de Dieren-Kamerlid Ines Kostić vallen de American Bully's XL die de man in Rotterdam om het leven zouden hebben gebracht ook onder het fokverbod. Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) kan dit niet bevestigen, omdat het fokverbod geldt voor honden met bepaalde kenmerken en niet voor hondenrassen in hun geheel.
