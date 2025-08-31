ECONOMIE
Xi verwelkomt wereldleiders voor top

Samenleving
door anp
zondag, 31 augustus 2025 om 15:18
anp310825094 1
TIANJIN (ANP/RTR) - De Chinese president Xi ontving zondag ongeveer twintig wereldleiders voor een top van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO). Op het welkomstdiner zei Xi tegen zijn collega's dat het samenwerkingsverband nu een "grotere verantwoordelijkheid draagt voor het waarborgen van regionale vrede en stabiliteit", schrijft het staatspersbureau Xinhua.
Xi zei ook een grote rol te zien voor de groep "in een wereld van toenemende onzekerheden en versnelde veranderingen".
De tweedaagse top vindt plaats in de Noord-Chinese stad Tianjin. Onder meer de leiders van Rusland, India, Belarus, Turkije en Iran zijn naar de havenstad afgereisd voor de top.
De SCO kent tien lidstaten: China, Rusland, Belarus, India, Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Oezbekistan, Pakistan en Iran. Daarnaast kent de club ook enkele dialoogpartners, waaronder Turkije.
