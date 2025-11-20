ECONOMIE
Rummenie en provincies openen centraal informatiepunt over wolven

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 17:53
DEN HAAG (ANP) - Na ruim een jaar voorbereiding hebben het ministerie van Landbouw en Natuur (LVVN) en de provincies het Landelijk Informatiepunt Wolven geopend. Hier kan iedereen terecht met "vragen en zorgen" over wolven. Het informatiepunt, beheerd door de provinciale uitvoeringsorganisatie BIJ12, is te bereiken via een website en een telefoonnummer.
"Er zijn grote zorgen over de aanwezigheid van wolven in ons land, dus het is goed dat mensen een plek hebben waar zij met hun vragen terechtkunnen", zegt demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (BBB). De Noord-Hollandse BBB-gedeputeerde Jelle Beemsterboer spreekt namens de provincies van "een belangrijke stap", nu "actuele en belangrijke" informatie over de beschermde diersoort op een centrale plek beschikbaar is.
Het informatiepunt maakt deel uit van de Landelijke Aanpak Wolven die Rummenie eind vorig jaar presenteerde. Daarin staat ook dat er een veebeschermingsteam komt, dat veehouders moet helpen wolfwerende maatregelen te nemen.
