Polman gaat na afscheid bij Oranje handbal in Amerika promoten

ARNHEM (ANP) - Handbalster Estavana Polman is al voorzichtig bezig met haar toekomst na haar carrière als prof. De ervaren Oranje-international is sinds dit jaar ambassadrice van Pro Handball USA, een organisatie die zich richt op het opbouwen van een professionele handbalcompetitie in de Verenigde Staten. Dat zei Polman tijdens een persmoment op sportcentrum Papendal in aanloop naar het WK handbal.

Met handbaltoernooien in onder meer Las Vegas, New York en Los Angeles wil de Amerikaanse organisatie de sport in het land promoten. "Er liggen grote plannen, maar het project staat nog in de kinderschoenen waardoor ik dit de komende tijd naast mijn carrière bij mijn club kan doen", zei Polman. "Het is een project voor de lange termijn."

Naast de 197-voudig international van Oranje zijn ook de Europese tophandballers Mikkel Hansen, Nikola Karabatic en Stine Oftedal Dahmke ambassadeur van Pro Handball USA.

Talent begeleiden

Polman (33) kondigde vorige week samen met Lois Abbingh (33) aan na het WK te stoppen bij Oranje. Wel blijft ze nog spelen bij haar club CS Rapid Boekarest, waarmee ze uitkomt op het hoogste niveau in Roemenië.

Naast het ambassadeurschap wil Polman in de toekomst ook vanuit haar eigen ervaring "iets teruggeven aan de jeugd". Met de ervaren speelsters Abbingh en Angela Malestein, samen goed voor meer dan zeshonderd interlands, spreekt ze over het opzetten van een soort management om talenten te begeleiden. "Het zijn dingen waar we over praten. Maar dat kan natuurlijk niet zolang we nog handballen."

Het WK handbal vindt plaats van 26 november tot en met 14 december in Nederland en Duitsland. Oranje speelt alle wedstrijden in Ahoy Rotterdam. Argentinië is daar op 28 november de eerste tegenstander.