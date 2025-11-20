Handbalsters willen op WK in Nederland vooral voorbij kwartfinale

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse handbalsters moeten op het WK in eigen land eindelijk weer eens de laatste vier zien te halen. Dat is de inzet van bondscoach Henrik Signell. De Zweed heeft gezien dat het de afgelopen jaren steeds misging in de kwartfinales op de grote toernooien en wil die tendens doorbreken.

"Winnen van zwakke landen als Egypte is niet moeilijk; het gaat om goed spelen tegen de toplanden en dan vooral in de laatste tien minuten. Mentaal moet de ploeg daarin sterker worden", zei Signell bij een persmoment van Oranje op sportcentrum Papendal.

De bondscoach haalde in de voorbereiding op het WK twee mental coaches uit Zweden bij Oranje, ook op verzoek van de speelsters zelf. "Zij wilden graag hulp. Dat mentale aspect kan ons helpen om te winnen van betere landen. Ik denk namelijk niet dat onze speelsters mentaal zwakker zijn dan die van Noorwegen, Denemarken en Frankrijk", aldus Signell.