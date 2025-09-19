Dokter vierde na eerste dag zevenkamp op WK atletiek

TOKIO (ANP) - Sofie Dokter staat bij de WK atletiek in Tokio vierde na de eerste dag op de zevenkamp. De 22-jarige meerkampster uit Groningen heeft 3890 punten vergaard en staat er goed voor. Ze heeft 16 punten minder dan de Ierse Kate O'Connor (3906 punten), die tweede staat. De Amerikaanse Anna Hall leidt riant met 4154 punten. Emma Oosterwegel bezet de elfde plaats in de tussenstand na vier onderdelen met 3714 punten.

Dokter begon wat stroef op de 100 meter horden met 13,62 seconden, maar won punten terug met 1,86 meter bij het hoogspringen. Het kogelstoten (13,98) en de 200 meter (23,70) gingen naar behoren. De beloftevolle meerkampster won dit voorjaar zilver op de vijfkamp bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. Ze werd vorig jaar zesde bij de Spelen van Parijs.