Autoverkoop blijft steken op 'historisch laag niveau'

BUNNIK (ANP) - De autoverkoop in Nederland blijft dit jaar naar verwachting steken op het "historisch lage niveau" van 367.000 stuks, voorzien de brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging. Voor volgend jaar lopen de verkopen naar verwachting verder terug tot 361.000 exemplaren.

In 2024 werden ruim 381.200 auto's verkocht, een stijging van ruim 3 procent. "De markt was zich aan het herstellen na een aantal moeizame coronajaren, maar nu stagneert dit herstel", aldus de organisaties. Dit komt door "aanhoudende politieke en economische onzekerheid, matige koopkrachtgroei en bijbehorend voorzichtig consumentengedrag".

De markt voor lichte bedrijfswagens herstelt in 2026 naar verwachting slechts beperkt. In de laatste maanden van 2024 schoot de verkoop van vooral dieselbedrijfswagens omhoog, omdat busjes die nog in 2024 op kenteken werden gezet in aanmerking kwamen voor ondernemersvrijstelling van de aanschafbelasting bpm. Dit effect viel dit jaar weg, waardoor ook de verkopen inzakten.